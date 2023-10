Tragedia en España: mortal incendio en un boliche

El funcionario acotó que el sábado hubo una fiesta de cumpleaños y que no todos los asistentes fueron localizados aún. En ese sentido, los medios locales detallaron que una veintena de familiares y amigos de un joven nicaragüense de nombre Eric, que cumplía años, habían ido a pasar ahí la noche. “La investigación todavía no comenzó porque todavía no hay un balance”, remarcó a AFP la fuente policial. Asimismo, señaló que todavía no hay una pista sobre la causa del incendio.