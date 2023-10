Meredith L. Chivers, sexóloga, psicóloga clínica y profesora de la Queen's University en Kingston, de Ontario (Canadá), es una prestigiosa experta en el estudio de la llamada “concordancia sexual”. Es decir, del grado de correspondencia entre la respuesta fisiológica de nuestros genitales y la experiencia subjetiva de sentirnos excitadas/os (o no). Porque nuestro cuerpo puede reaccionar a estímulos aunque la mente no los interprete ni experimente como excitantes, ni sea consciente de ello. En efecto, por lo general, la excitación física y la excitación mental están íntimamente relacionadas, “alineadas”. Pero también es posible que una persona se sienta mentalmente excitada y sus genitales, sin embargo, no reaccionen. O que se produzca una respuesta genital sin que haya una sensación subjetiva de excitación.