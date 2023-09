Jueves por la noche en la Bombonera

Tampoco importará entonces si Boca recurrirá a los suplentes porque el próximo jueves tiene la revancha contra Palmeiras en Brasil y la “obsesión” es la Libertadores. Y mucho menos importará si River se disparó un tiro en los pies tras la crisis interna que provocó el off the record de Martín Demichelis. Los dos grandes, como todos, también tienen que ganar. Como si el juego (porque eso también es el fútbol) no contemplara justamente la posibilidad de derrota, algo que forma parte de la esencia a la hora de competir. Y, además, como si ganar o perder dependiera solo de los nuestros. Porque el otro “no existe”. Pero existe, sí. Sin el otro ni siquiera habría clásico.