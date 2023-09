Masso: “Hay que reconstruir la Argentina de la industria nacional”

“Hoy caminamos por Villa Urquiza, una zona que me vio nacer y crecer. La verdad me llena de emoción encontrarme con vecinos de años atrás. Estas caminatas revelan que, a pesar de 37 años de militancia política, seguimos siendo los mismos. La política no nos ha cambiado”, expresó Masso. Además contó: “hemos charlado con los vecinos y vecinas sobre la situación actual del país y les hemos planteado que Argentina no tiene por qué estar pasando esta situación difícil. Nos merecemos vivir mejor y para eso tenemos que volver a la Argentina del trabajo y la producción".