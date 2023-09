Holocausto: la DAIA condenó la banalización que hizo Martín Krause, asesor en educación de Javier Milei

Durante su exposición, el asesor de Milei resaltó que la Colección Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP) no se cumplen en Argentina. “Claro porque somos unos chantas, porque no cumplimos nada -dijo-. Dentro de todo, mejor. Es decir, esto me hace pensar un poco: imagínese si la Gestapo hubieran sido argentino. ¿No hubiera sido mucho mejor? porque, en vez de matar a seis millones de judíos, seguramente eran mucho menos porque hubiera habido coimas, ineficiencias de todo tipo, se hubieran quedado dormidos... pero eran alemanes ¿Viste? Ese es el problema que hubo”, resaltó.