Nicolás Sánchez: "fue un partido muy especial para mí"

"Sabía que era una muy buena oportunidad, no solo para mí sino para muchos jugadores que no habíamos jugado tanto. Pero lo más importante para nosotros es el equipo y no tanto los jugadores individualmente, así que preparamos la semana al 100% pensando únicamente en el equipo", completó Sánchez, la figura de Los Pumas ante los Cóndores, quien fue reemplazado por Santiago Carreras a falta de cuatro minutos para el final.