Carrera 10K LA GACETA: cómo serán los cortes de calle y por donde circular

• Qué deben tener en cuenta los que quieran circular por la zona por otras razones que no tengan que ver con la carrera

• El horario de largada será a las 18.

• El arco inflable de partida estará sobre la avenida, en el carril norte, a la altura de La Hoya. Allí también será la llegada.

• La carrera se hará en dirección opuesta al tránsito vehicular.

• Los corredores de las dos distancias saldrán al mismo tiempo.

• Los participantes deberán estar en el lugar de largada una hora antes.

• Los participantes tienen que llegar al punto de partida listos para correr.

• En la zona de la largada no se hará ninguna acreditación.

• Será obligatorio correr con la remera oficial de la competencia y placa con el número de participante colocado en la parte delantera del torso. Debe cruzar la meta con la placa colocada y bien visible, caso contrario no se le computará su tiempo.

• Luego de la premiación habrá un show con la banda de cumbia “Suena Vase”.