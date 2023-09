Historias en los 10k de LA GACETA: un ejemplo de superación a los 84 años

¿Cómo empezó la relación entre Irma y el running? “Siempre me gustó hacer ejercicio, correr; nunca lo hice porque no tuve la oportunidad. Estudié, me recibí, trabajé, me casé, tuve cuatro hijos, un hermoso matrimonio. Mi esposo falleció, y de pronto me encontré sola; pese a que estaba rodeada de mi familia, me sentía mal. Mis hijos me inscribieron en un centro de jubilados, y de ahí empecé corriendo en las plazas, en cualquier plaza que iba”, relató Irma.