Historias en los 10k de LA GACETA: volver a casa para darse un gusto

¿Por qué el running, y no otra actividad deportiva?

“Nunca me puse a pensar por qué elegí esta actividad. Creo que inicialmente porque es una disciplina completa, me hacía bien para mi enfermedad, y entonces encontré el gusto por correr. Me permite hacerlo cuando quiero y sin mayores requerimientos de equipamiento (obviamente con lo necesario para hacerlo de manera cómoda y evitar lesiones)”, reflexionó Hugo.