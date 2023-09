Tafí Viejo presenta el cancionero de Raúl Gringo Soria

Desde siempre, Tafí Viejo ha sido cuna de creadores artísticos. En ese universo, los compositores musicales tienen un lugar reservado y cinco de ellos ya llegaron a ver sus obras impresas en los cancioneros que impulsa la Secretaría de Culturas de ese municipio.

La quinta edición de “Duende taficeño” está dedicada a la inventiva de Raúl Enrique Gringo Soria, y será presentada esta noche, desde las 21.30, en la Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez (avenida Alem 775), con entrada libre y gratuita. “Consiste en 23 temas de distintas etapas, ya que está mi primera zamba otras más actuales junto a algunas vidalas, chacareras y otras canciones con ritmos folclóricos. La temática también es variada: habla, del amor por supuesto, de los hijos, de los paisajes y costumbres del pago, de personajes, de las luchas sociales y demás. Tener este material es algo impensado para mí, pero sirve como un aporte cultural a mi comunidad y a las generaciones que siguen ya que tendrán las partituras y las letras originales”, adelanta el autor.

El impreso contiene una biografía de Soria, unas palabras de Leopoldo Deza y la presentación formal institucional. Como invitados especiales estarán Guillermo Solito, Javier Bollea, Siempre Verde, Paula Novoa y Los Musiqueros de Tafi, su grupo de pertenencia.

“La composición es medio inexplicable; a mí me ocurre que desde muy chico siempre me acompañó . El estilo lo podría encuadrar en lo que se llamó en una época la proyección folclórica, con referentes muchos y variados, que van de Atahualpa Yupanqui a Luis Alberto Spinetta. Se podría decir que tiene su acento particular en el movimiento cultural que explotó en 1983-1984 y sigue hasta la fecha, con una camada nueva de músicos y compositores”, anticipa el Gringo.