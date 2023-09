¿Quién es Luciano Nuñez, la “cábala” de Boca que está viajando para el partido contra Palmeiras?

Por la euforia del momento, el hombre no se enteró que había salido en la transmisión oficial del partido. “A la salida, volví a tener señal y me explotaba el celular con mensajes de mis amigos. Después el periodista Fernando Carlos subió la foto y se viralizó. Todo eso hizo que la gente me comience a buscar por redes y logré contactarme con muchos hinchas de Boca”, indicó y añadió: “Ahora estoy viajando para ver si repetimos lo de esa noche”.