En Atlético Tucumán, la dupla esconde cábalas y costumbres

En el partido contra Barracas, Orsi utilizó una remera que tenía una leyenda bastante particular y que muchos hinchas la relacionaron con el fútbol. “Good vibes – happy people” (“buena onda – gente feliz”) decía la indumentaria del entrenador que a LA GACETA le confió que no fue una elección adrede. “Fue de casualidad, sí solo por eso ganamos sería muy fácil. Nosotros pasamos por momentos de tener muchas de esas cosas, que yo digo son usos y costumbres. Es entrar a una zona de confort. Por ejemplo (Rafael) Nadal no pisa las líneas cuando termina el game y no por eso gana. Lo hace porque es un fuera de serie”, señala quien durante toda la charla no bajó la guardia. “Todo lo que a uno le haga sentir más cómodo suma. Hemos tenido, pero no siento que sean cábalas, uno entiende que el resultado no llega por eso. Son usos y costumbres”.