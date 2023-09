Qué dijo Sergio Massa tras conocerse el índice de pobreza

Durante un acto partidario, el candidato presidencial de Unión por la Patria (UP) admitió también que el salario no les alcanza a los trabajadores. “Generamos empleo, pero también es cierto que el salario no alcanza. Construimos Estado, pero también es cierto que no nos alcanzó para derrotar a la pobreza”, afirmó y sostuvo que tiene "el coraje para hacer los cambios que hagan falta”.