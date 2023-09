Tres escritores leen, analizan y definen a sus colegas

Lo que siento como el logro de este fragmento, y quizás del cuento en su totalidad, es que la mirada del padre del novio de Esther, el dueño de la momia, me resulte comprensible como lector. Es una mirada desagradable y atrevida, y -¿por qué no?- despreciativa hacia la joven indígena. Pero, para mí, justamente ahí empieza el mérito literario, porque Diego me hace sentir a mí también esa atención escabrosa por Esther, como si de verdad ella estuviera habitada por ese pasado oscuro y misterioso que la pone en el linaje de una niña sacrificada. El hombre mirándola para descifrar su persona no es, para mi, un dictador morboso simplemente, ese hombre soy un poco yo también; o mejor dicho, ante el misterio, yo soy un poco un dictador morboso acechando lo que no puedo terminar de entender. Ponerme hábilmente en ese lugar, lugar en el que acaso yo no quiero estar, es el éxito de la pieza.