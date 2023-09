Joven y de bajo perfil: quién es Benicio Guyot, el hijo de Ernestina Pais

"A la casa de Ernestina llega la policía y el SAME, evidentemente no fue algo chico. Hubo una confrontación familiar en el interior de la casa . La patrulla 66 es la que llega al lugar producto de la llamada que hace Alejandro Guyot, el papá de Benicio, quien notificó un conflicto en curso entre su ex esposa y su hijo. Llegaron al lugar y solicitaron el apoyo de la unidad de violencia de género municipal para evaluar la situación", expresó el Pampa Mónaco en primera instancia.