Paramérica brinda servicios de almacenamiento y logística a terceros

Fiel a su cultura empresaria, en este caso el enfoque de la prestación también es integral. Así lo explica Carlos Ruiz, presidente de Paramérica y Director de Grupo Ruiz: “asumimos este desafío pensando en que no se trata simplemente de un negocio de renta donde solamente alquilamos metros cuadrados de depósito. Nosotros tenemos muchos atributos para agregar valor a cualquier proceso y éste no es la excepción. Así fue como decidimos encargarnos de todo: desde ir a buscar el producto al ingenio, traerlo a nuestra planta y descargarlo, hasta contarlo y estibarlo. Luego, cuando el productor decide vender también nos encargamos del traslado. En este aspecto particular del servicio, gracias a contar con estación ferroviaria propia, tenemos la enorme ventaja de ofrecer un costo de flete muy competitivo hacia los principales centro de consumo, tales como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, donde, además, tenemos depósito propio. Y si el cliente es exportador, nuestras posibilidades de servicio se amplían, ya que contamos con oficina de Aduana y Senasa, balanza homologada por INTI, grúa para el movimiento de conteiners y, desde ya, la ventaja de que el Belgrano Cargas ingresa en forma directa a los puertos de Rosario y Retiro”.