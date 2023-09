Vicky Xipolitakis contó que tras su operación con Lotocki se encontró con “cosas que no había pedido”

En 2012, Xipolitakis entró al quirófano sin saber que le sacarían una parte de su cuerpo que le había costado ganar. "La primera vez me durmió, me sacó la adiposidad que a mí me molestaba. Esa lipotransferencia supuestamente me la había pasado a otro lugar", dijo y contó que le "sacó otra parte del cuerpo" que ella no le había autorizado a tocar.