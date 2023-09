Rugby: escasa cosecha de los equipos tucumanos en el Torneo del Interior

Por la Zona 2, Tucumán Rugby sufrió otro revés: esta vez, cayó en Rosario ante GER, que le ganó 35-26. El “verdinegro” no pudo salir del penúltimo lugar, y si no cayó al último fue porque Old Lions, el campeón del NOA, sumó su cuarta derrota consecutivas. Esta vez fue de local a manos de Duendes (39-24).