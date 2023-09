Si se elimina el Pacto Social: ¿con qué fondos contarán los municipios?

El funcionario capitalino embistió contra los intendentes radicales. “Tienen que reconocer la incapacidad que tuvieron para administrar. Tuvieron ocho años para sanear las cuentas y no lo hicieron. Las municipalidades que se ‘incendiarían’ si salieran del pacto serían las de los intendentes que no saben manejar los recursos”, disparó. Y añadió: “hace unos meses decían que no eran discriminados y se ponían a disposición del Gobierno. Ahora dicen todo lo contrario”.