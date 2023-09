"El calentamiento global no es una cuestión de creencias", dijo el viceministro de Ambiente nacional

En esta línea, el Viceministro agregó: "Finalmente, estos dos temas se agregaron por la votación de la gente. Creo que esto hace reflexionar respecto de cuáles son las verdaderas prioridades que tiene la sociedad. A veces la clase política, y en particular en el caso de Milei, por un negacionismo explícito no logra dimensionar o no logra sintonizar de la manera correcta".