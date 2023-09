La oposición calificó la ampliación presupuestaria como un “cheque en blanco”

Sin marcos de transparencia

En contra también se despacharon los radicales José María Canelada y José Ricardo Ascárate, al igual que los aliados de Juntos por el Cambio Nadima Pecci y Paulo Ternavasio (no hizo uso de la palabra). En líneas generales reprocharon la falta de precisiones en la solicitud y manifestaron que el año pasado la Provincia aplicó pautas inverosímiles en el Presupuesto 2023, motivo por el cual ahora era necesario ampliar las previsiones de gasto. “En esta ampliación no sabemos a ciencia cierta qué fondos van a las comunas. Esto sigue sin quedar aclarado. No se dice el cuánto, no se establecen porcentajes. Entiendo que no están dados los marcos de transparencia para saber qué se haría con el dinero de los tucumanos”, dijo Canelada.