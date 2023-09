Ciudadanía italiana: cuáles son los nuevos requisitos que busca aprobar el Senado

Por otro lado, solicita residir en Italia durante al menos un año antes de presentar la solicitud. Cabe aclarar que esta disposición aplica para todo aquel que no sea hijo ni nieto de italiano y podría disuadir a muchos descendientes que no tienen conexión actual con Italia o que no pueden comprometerse a vivir allí durante un año antes de iniciar el proceso de ciudadanía. Por último, apunta a la imposibilidad de iniciar nuevos trámites en los consulados y obligaría a bisnietos y tataranietos a tramitarlo en Italia en la comuna donde hayan residido.