Copa Mundial de Rugby: Samoa, próximo rival de Los Pumas, debutó con una goleada

La buena noticia fue que Chile, debutante absoluto en un Mundial y consciente de que a Francia no fue a ganar partidos sino experiencia, le complicó bastante las cosas en el primer tiempo. Los Cóndores fueron los primeros en llegar al try por mediio del pilar Matías Dittus, pero cometieron penales que le permitieron al australiano Christian Leali'ifano ir sumando con certeras patadas a los palos. Y recién sobre el final de la etapa pudo Samoa llegar al ingoal, con el try de Duncan Paia'aua. No obstante el dominio en el parcial (19-10), la diferencia era bastante corta tratándose de dos rivales con muy dispar experiencia. Hasta ese momento, lo de Chile era digno de destacar.