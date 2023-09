Cartas de lectores: vivir con fe

Una bonita canción compuesta e interpretada por Jorge Fandermole, titulada “Cristo de las redes”, tiene en su contenido un fragmento que dice: “Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes; la sangre tensa y uno no piensa más que en morir; agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir”. La canción es metafórica y expresa magníficamente uno de los tantos sufrimientos que acarrea la pobreza. En este caso, el del pescador, que deja ver su pena por el dolor de que Dios pudiera pensar que él lo olvidó a causa de su frustración laboral. Pero no hay tal olvido. Lo que sí hay es desesperación por no tener éxito en el objetivo que busca para poder paliar su situación económica. Cualquier trabajador desocupado llega a un momento en el que tal situación lo hace sentir que se va a morir. Porque las necesidades urgentes son muchas y demasiado crueles. Pero, finalmente, el pescador se recupera, porque sabe y acepta que tiene que vivir, por lo que fortalece su esperanza y persevera en la lucha. La escena descripta pertenece a un lugar del río Paraná, conocido como “Remanso Valerio”, en la provincia de Santa Fe. Allí, como en muchos otros lugares del Litoral, la pesca es la principal fuente de trabajo. Pero el sentir que Dios nos abandona cuando la pobreza nos aprieta, se siente en cualquier lugar del mundo y en todos los oficios. Lo bueno es que viviendo con fe, vivimos luchando con paciencia, con constancia, y con indeclinable apego a la justicia y a la bondad de Dios, en quien creemos.