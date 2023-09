Exigen que el Gobierno informe a la Legislatura sobre los fondos inyectados a municipios

En ese sentido, Canelada señaló que si uno recorre las calles de la provincia sigue viendo ríos de líquidos cloacales, barrios inseguros, obra pública ausente y localidades que se siguen inundando hace décadas. "Lo que queremos saber es dónde está ese dinero. Porque no está en obra pública, porque no se ve en obras, porque no está en las calles. Los vecinos no lo ven, no está impactando en la calidad de vida de los tucumanos. Queremos saber dónde está".