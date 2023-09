Don Quijote no ha muerto

Vivo en Nueva York y visito a mi familia en Tucumán al menos una vez al año. Durante una de mis visitas, caminaba con Duguech por esa zona cuando me di cuenta de que el logotipo abarataba no solo la Casa de Gobierno, sino también toda el área circundante. No pude evitar comentarle a mi amigo cómo ese enorme logotipo menospreciaba toda el área.