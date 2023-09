“No venda, compre”

El “no venda” es no hable, no suelte palabra que resultará imposible recogerla a la hora de darse cuenta de su inoportunidad. No arriesgue opiniones si no se las piden y está seguro, a la vez, de que puede verdaderamente opinar con solvencia, conocimiento, honestidad. Y la segunda parte, “compre”, sobreviene con sus clarines de luz sobre el asunto. “Compre” es tanto como decir “escuche”, “preste oídos atentos a lo que se dice” (mientras calla, escucha). Posiblemente, con ello, el panorama se mostrará sanamente, los rincones oscuros tenderán a morigerar las sombras, a desaparecer, casi. Entonces, la cuestión a suceder o en debate será comprensible.