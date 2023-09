La hija de “Floppy” Tesouro insultó a Marcelo Tinelli en Bailando 2023: “Te diría que sos un pel…”

Inmediatamente después de que el conductor del Bailando 2023 pronunciara estas palabras, el bailarín utilizó su redes sociales para responderle. Enojado, escribió un largo descargo en una historia que compartió en su perfil de Instagram. "Mudo me dejaste, @marcelotinelli, yo acá mariconeando viendo el final de la Reina Charlotte me entero que dijiste que no sabés quién soy", escribió el bailarín, dejando entrever que no estaba mirando el programa.