Bailando 2023: la lista completa de los famosos que estarán en la pista de Marcelo Tinelli

La ex Leona, de 39 años, estará acompañada del bailarín Sergio Cabrera. Es toda una novedad que Barrionuevo ingrese al reality, porque será la primera Leona en participar de un programa de TV de esta índole. Por eso, ella misma se mostró sorprendida por el paso que está dando en su vida y contó: "Es raro... No me lo esperaba. Yo estaba haciendo cosas con el hockey, pero bueno, me llamaron, me preguntaron si tenía ganas de estar y bueno, acá estoy".