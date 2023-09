Victoria Xipolitakis contó detalles de su experiencia con Aníbal Lotocki

"Ahí dormidita, en la lipo, yo viví otra situación muy similar a la de las víctimas. Que fui por una cosa y me desperté y tenía otra. Y después me tuve que hacer este otro retoque porque él había abusado de mi cuerpo sin darle mi consentimiento. Por eso me hizo este otro retoque, con otras cosas que fueron para peor", continúo.