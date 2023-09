¿Qué es el polímero industrial, la sustancia que Anibal Lotocki le inoculó a Stefy Xipolitakis?

Por esa razón, un equipo de Intrusos (América) se instaló frente a la residencia de Lotocki. Allí, el periodista Gonzalo Vázquez y otros colegas hablaron con Majo Lotocki, la esposa del cirujano. “Acabo de llegar, no voy a opinar de nada. Espero que la marcha sea pacífica. Lo único que voy a llevar a la nena al médico, les pido que no la expongan. No expongan a los menores”, pidió.