La muerte de Silvina Luna: la foto que su hermano eligió para recordarla

“Hermanita, nunca me voy a olvidar de tus enseñanzas, de tu manera tan hermosa de ser”, escribió Analía por su parte, otra de las amistades de Luna. “El día que me toque partir, sé que me vas a estar esperando al final del túnel. ¡Te amo mi amor! Siempre vas a estar conmigo gordita. Espero que estés hermosa y radiante como te soñé estos días, hasta siempre bebita”, concluye.