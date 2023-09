Santa Fe, Chaco y Mendoza, a las urnas

En septiembre peronistas, libertarios y los integrantes de Juntos por el Cambio (JxC) podrán medir el humor social y proyectar distintos escenarios a partir de lo que defina el electorado de Santa Fe, Chaco y Mendoza en sus comicios locales.

Las elecciones en estas provincias no resultan menores para JxC y Unión por la Patria (UP) porque la coalición opositora espera dar un batacazo y quedar al frente de las tres, teniendo el antecedente de las primarias, pero el peronismo no quiere perder terreno y espera mantener las gobernaciones de Santa Fe y Chaco. Por su parte, los dirigentes afines a La Libertad Avanza (LLA) esperan mejorar su performance después de lo visto el 13 de agosto con Javier Milei.

Las PASO en Santa Fe tuvieron lugar el 16 de julio. En esa contienda compitieron 13 precandidatos a gobernador, y resultó ganador Maximiliano Pullaro (foto). El peronismo, en tanto, quedó tercero y Marcelo Lewandowski será el candidato de Juntos Avancemos.

Además de elegir a su futuro gobernador, el próximo domingo, los votantes santafesinos también elegirán 50 diputados provinciales, 19 senadores provinciales, 46 intendentes, 59 consejos comunales y 305 comisionados comunales.

En Chaco, las distintas fuerzas electorales resolvieron sus diferencias el 18 de junio. En esa ocasión, la coalición más votada fue Juntos por el Cambio en cuya interna compitieron Leandro Zdero (que resultó ganador) y Juan Carlos Polini. En segundo lugar quedó el Frente de Todos, con Jorge Capitanich (que fue el candidato más votado a nivel individual). Más allá de esto, las esperanzas de Capitanich para el próximo 17 de septiembre están intactas. Incluso, uno de los parámetros que le permite seguir creyendo al actual mandatario que busca la reelección es el resultado de la PASO nacional. El 13 de agosto, UP cosechó el 34,6% de los votos (Sergio Massa obtuvo el 32% de los votos y Juan Grabois, el 2,6%), en segundo lugar quedó Milei, con el 28,9% de los votos y JxC se ubicó tercero, con el 26,5% de los sufragios.

El 24 de septiembre se conocerá el nombre del próximo gobernador de Mendoza y JxC apuesta a seguir gobernando la provincia de la mano de Alfredo Cornejo, del frente Cambia Mendoza. En la vereda de enfrente, Omar de Marchi, de La Unión Mendocina, aparece como el principal competidor. Además, De Marchi, es un ex socio político de JxC que en esta carrera se muestra cercano a Milei. Este dato no resulta menor porque en las PASO nacionales, el candidato libertario obtuvo el primer lugar con el 44,8% de los votos.

La contienda llega después de la elección municipal que se realizó este último fin de semana en siete comunas mendocinas y donde el peronismo, a través del Frente Elegí, logró imponerse en seis (Maipú, San Rafael, Tunuyán, Lavalle, Santa Rosa y La Paz) de ellas. En San Carlos ganó el “Encuentro por San Carlos”, un frente comunal que forma parte de la coalición que lidera el diputado nacional De Marchi.