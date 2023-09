Tendencias inquietantes en accidentes

El director de emergencia sanitaria del 107 planteó este lunes que están ocurriendo circunstancias insólitas que generan inquietud con respecto a los accidentes. Tragedias en calles del microcentro, como la de la esquina de Santiago del Estero y Catamarca, ocurrida el domingo pasado, y emergencias vinculadas con la ingesta de alcohol y otras sustancias. El funcionario dijo que, comparativamente, hubo en este agosto 50 accidentes más que en el mismo mes del año pasado. “No tenemos investigación en los hospitales del uso drogas en pacientes accidentados, pero sí está claro que el consumo de alcohol y de sustancias tóxicas va in crescendo. Y venimos viendo accidentes más violentos”, dijo.

En el fin de semana que pasó ocurrieron el trágico percance, que sucedió antes del amanecer del domingo en el cruce de Santiago del Estero y Catamarca, donde el conductor perdió el control del auto, subió a la vereda, volcó e impactó contra el frente de una pizzería, a raíz de lo cual falleció; otra tragedia en el peligroso cruce de las rutas 9 y 306, en el acceso a la capital por San Andrés, donde murió un joven motociclista que cayó con su novia al pavimento tras ser encerrados por un auto en medio de la oscuridad y la llovizna; y un doble accidente al mediodía del domingo en la ruta 9, a la altura de Vipos, a raíz de lo cual resultaron dos personas heridas. Tanto el cruce de San Andrés como el sector de la ruta 9 en Vipos son sitios de frecuentes accidentes, por motivos diferentes, aunque en estos casos, así como en el de la esquina de la plaza Alberdi, con riesgo acentuado por las malas condiciones del tiempo.

El lunes se registraron en la capital varios percances de tránsito que quedaron grabados en las cámaras de la Municipalidad capitalina; entre ellos, el de una mujer que cruzaba la calle en San Juan y Maipú que fue atropellada por un motociclista que pasó con la luz roja del semáforo, y dos vehículos que se incendiaron en avenida Roca y Las Heras y en avenida Sarmiento y avenida Avellaneda.

El director de Emergencia Sanitaria aludió a varias causas: a que en la pospandemia “aumentó el consumo de alcohol en varones y en mujeres y el uso de sustancias tóxicas no permitidas”; “otro factor es que muchos autos no están en buenas condiciones porque no los llevaron a revisión técnica”. Dijo también que es notorio que ocurren más accidentes en sectores céntricos. “Vemos accidentes violentos con víctimas fatales en el centro de la ciudad. Antes había más en avenidas y ahora dentro de las calles”.

Si bien no se cuenta con datos que permitan analizar estos cambios que se notan a partir de algunos hechos llamativos, y del hecho de que las motocicletas en la zona urbana son un compendio del incumplimiento de las normas de tránsito, es de notar que estos percances deberían generar inquietudes para poner límite a una tendencia creciente que deja lamento y dolor, daños materiales y gastos enormes a las familias y al sistema de salud. También contribuye a la inseguridad en la vía pública tucumana.