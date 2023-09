Cartas de lectores: escuela sin conserjes

Soy papá de un alumno de la escuela técnica Rafael Marino de Tafí Viejo, turno noche, que junto a otros padres llevamos adelante una campaña de acompañamiento a nuestros hijos y, por qué no, a los profesores. Afortunadamente creo que entre todos vamos logrando cosas interesantes. Ahora bien, en las distintas reuniones que hicimos se repite un denominador común: desde el ministerio la colaboración es mínima y haré hincapié en la falta del personal de limpieza que hace falta en la institución, párrafo aparte al buen comportamiento del alumnado que intenta mantener la higiene de su lugar de estudio. Según pude averiguar en las distintas reparticiones que visité -Ministerio de Educación, Dirección de Escuelas Técnicas etc.- estos cargos de conserje están atados al capricho de un funcionario. Es inexplicable que una provincia que tiene la Legislatura más cara no pueda dotar de tres personas de limpieza a un turno donde concurren casi 300 chicos.