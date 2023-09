Cartas de lectores: conducta de niño en la escuela

Soy un hombre de 65 años que empezó la escuela primaria a los seis, directamente en primer grado porque en ese tiempo no había jardín de infantes. Y mi inicio de la escolaridad fue el destete de mi madre, por lo que, hoy, puedo decir con orgullo que no debe haber pasado por la escuela Dr. Marcos Paz un niño que haya llorado tanto para quedarse en la escuela despegado por un rato de su madre. Era tanto mi apego a ella, que durante todo el primer año, mi maestra tenía que darnos la clase con la puerta del aula abierta, para que yo la estuviera mirando todo el tiempo a mi progenitora, porque si se me la perdía de vista un segundo, salía llorando y corriendo en busca de ella. A veces, reaccionaba enojada y lo mandaba a mi hermano 10 años mayor que yo, que me llevara en bicicleta, me hiciera sentar en el banco que me correspondía y se volviera a casa. Poco faltó todas las veces que eso ocurrió, para que cuando mi hermano llegara a casa, yo ya lo estuviera esperando. Porque volvía disparando hasta casa, por las calles Necochea y su continuación, Coronel Zelaya. Hoy veo que, por suerte, los niños se adaptan pronto al medio ambiente. Pero se conforman “sociedades” para la mala conducta. Son muchas las madres que repetidamente reciben quejas del comportamiento de sus hijos, casi siempre los mismos. Considero que las educadoras tienen que ampliar la visión del grupo de niños y niñas, para evitar la “asociación” para hacer travesuras. Yo recuerdo a la mayoría de mis compañeros de primer grado, de los cuales tengo fotos, pero no recuerdo haber sido “compadre” con alguno. Es más, cierta vez, hace más de 10 años, yo andaba vendiendo diarios en momentos en que un hombre de mi edad me llamó para comprarme. Yo no lo reconocí, pero él a mí sí. Porque me dijo: “Vos sos Chavez, que iba a la escuela Marcos Paz ¿verdad?”. “Sí –le respondí- pero no recuerdo quién eres”. “Yo sí me acuerdo de vos, porque eras bastante lloroncito” –me apuntó-. “Ah, sí -le contesté- pero ya no lloro más cuando entro a la escuela”.