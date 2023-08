Los taxistas casi sitiaron la ciudad en rechazo a Uber

“Desde marzo, que fue el boom de Uber, hasta acá, la actividad bajó entre un 60% y un 70%. Mi papá fue 20 años taxista, y con este rubro me dio salud, educación, me pagó el colegio, me llevó de vacaciones, y eso es lo que pretendemos como trabajo digno. Al tener una competencia desleal, eso no se ve”, analizó Nelson, otro de los choferes de taxi que estuvo frente a Casa de Gobierno.