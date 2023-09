Copa de la Liga: Boca volvió a jugar mal y perdió con Tigre

Boca fue sorprendido por Tigre en la mismísima Bombonera. El “xeneize” jugó mal y cayó por 1 a 0 con el “matador”, que no ganaba desde hacia 15 años en La Ribera. Abel Luciatti, ex jugador de San Martín, marcó de cabeza el único gol.

El equipo de Jorge Almirón no levanta cabeza en la Copa de la Liga y cedió terreno en la zona 2, ya que perdió dos de los tres partidos que disputó. El entrenador apostó por un equipo ofensivo, con Exequiel Zeballos por el sector izquierdo del ataque y con el “doble 9” integrado por Edinson Cavani y Darío Benedetto para intentar cortar la sequía sin goles. Sin embargo, la apuesta no le dio resultados. En los primeros 45 minutos prácticamente no llevó peligro al arco defendido por Santiago Rojas y la única llegada que tuvo fue un remate de Marcelo Weigandt, controlado sin problemas por el arquero.

Tigre, que tuvo el debut de Lucas Pusineri como técnico, se adueñó de la mitad de la cancha con la muy buena asociación entre José Paradela, Aaron Molinas y Alexis Castro, y contó con varias chances para abrir el marcador. Y de tanto buscar, el gol llegó a los 37 minutos. Molinas lanzó un preciso centro y Luciatti ganó de cabeza para vencer la resistencia de Sergio Romero y poner el 1-0.

“Movete, Boca movete...” comenzó a cantar la gente ante la falta de reacción del “xeneize”. El que reaccionó en el entretiempo fue Almirón, que sacó al “Pipa” Benedetto y mandó a la cancha a Vicente Taborda. Sin embargo, a pesar de los desniveles del “Changuito” Zeballos por la izquierda, las situaciones más claras fueron para el visitante, que estuvo cerca de llegar al 2-0 por intermedio de Castro y de un cabezazo de Robert Rojas.

Boca no le encontró nunca la vuelta al partido y acumula cuatro encuentros sin marcar. Además, de los últimos siete cotejos solamente ganó uno. Está claro que la clasificación a la semifinal de la Libertadores, definiendo las dos series por penales, tapa el pobre presente futbolístico.

Los otros resultados de la jornada de ayer: Instituto 0, Banfield 1; Defensa y Justicia 1, Sarmiento de Junín 1; y Rosario Central 2, Talleres 0. En tanto, hoy cierran la fecha Barracas Central-Arsenal (desde las 18) y Unión-San Lorenzo (a las 20).