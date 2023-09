Cartas de lectores: caminos del sur

Las fotografías en LA GACETA del domingo 3 ponen en manifiesto la calamidad que son los caminos del Sur de la Provincia. Esto viene de años: Palito Ortega con botas (llegó en helicóptero) dialogando con los lugareños. Después vimos a la primera dama provincial que en vez de estar disfrutando en “una de sus mansiones” estaba allí en medio del barro para ver las necesidades y urgencias de los pobladores. Después hubo una ilusión (que no pasó de allí) porque las máquinas y equipos viales incautados a Lázaro Báez iban a venir a trabajar en las zonas. Pero había un detalle: faltaba la firma de un fiscal o un juez solamente pero es algo que nunca sucedió. Los equipos nunca llegaron pero las lluvias si lo hicieron con los resultados que estamos viendo y padeciendo. El agua se llevó todo (como se ve claramente en las fotos), entonces pregunto: ¿Por qué Córdoba hizo 1.200 km. de rutas en poco más de 1 año (14 meses) y aquí no se puede reparar un puente o hacer que los caminos sean transitables? Creo que no es asunto de dinero de coparticipación porque Manzur formaba parte del gobierno central y no hizo faltar los fondos, pero la pregunta es: ¿Dónde fueron a parar? (aunque creo que la mayoría lo sabemos o imaginamos). Hay un viejo refrán que permanece vigente (sobre todo en Europa): “País o provincia que no tiene caminos... país y provincia que no avanza”.