Amenazas de bomba: los padres creen que los chicos recibieron el mensaje de la Justicia

“Está muy bien lo que hicieron, pero pregunto: ¿por qué se demoraron tanto? La realidad nos dice que unos adolescentes se adueñaron de la ciudad. Hicieron lo que quisieron durante varias semanas. ¿Dónde estaba la Justicia? ¿Y los padres?”, se preguntó Juan Pablo Pedrotti, bancario jubilado. “Tengo nietos y cuando tocamos el tema, su papá y ellos se me cagaron de risa cuando intenté advertirles que no era chiste hacer eso. Me acusaron de antiguo, ayer me tocó reírme a mí”, añadió con una enorme sonrisa dibujada en su rostro.