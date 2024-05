El drama de los que sufren las secuelas del dengue

“Pasaron 48 horas del alta y empecé a percibir un hormigueo en las manos. Se sentía muy raro. Luego, mis piernas estaban más débiles. Cada día estaba peor. Me costaba, por ejemplo, subir al auto. Si estaba sentado, no me podía parar solo. Cuando fui al médico, me volvieron a repetir los análisis y para sorpresa de todos me salieron bien. Se apuntaba que era una recaída del dengue y, según me decían, podía estar deshidratado. Me pusieron suero en mi casa, pero no mejoraba. En una de las consultas en el hospital me dijeron que pusiera de mi parte, que ya me iba a recuperar”, relata el hombre de 45 años.