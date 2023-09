Cartas de lectores: el juego del miedo

Me cuesta creer con todo el avance de la tecnología del siglo XXI la inoperancia de no poder dar con esos criminales que alteran todos los días las instituciones educativas con amenazas de bombas enviados desde medios electrónicos; de ser desde una computadora se puede rastrear el IP de una PC y de ser desde un celular lo mismo no sean descubiertos y ser detenidos. Recuerdo las amenazas que recibió el ex presidente Mauricio Macri y en un par de días tuvieron la persona que cometió este delito contra su hija menor de edad. ¿Hasta cuándo van a seguir estos perversos haciendo daño a toda una población? ¿El gobernador de la provincia dónde está? ¿O vivimos en un país donde la anarquía reina? Detrás de esto no sé qué habrá, pero no le mientan más a la ciudadanía que no es posible detectar a estos sujetos; sí se puede; en todo caso hay negligencia y falta de empatía hacia el ultrajado ciudadano tucumano que día a día tiene que soportar todos estos atropellos.