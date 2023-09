Cartas de lectores: uso de vehículos oficiales

Ante el estado público del robo de una camioneta de la Provincia, utilizada por un legislador nacional, y sin ánimo de polemizar, estimo conveniente recordar que en el período 1983/87, siendo diputado, presenté el proyecto de Ley sobre el “Uso de vehículos oficiales”, junto a Enrique Kaenel y Alejandro Sangenis, acompañado como cofirmanres por varios miembros de la Cámara de Diputados de entonces. Este proyecto tuvo un largo período de estudio con especialistas y colegas. Entre ellos, el señor Luis Derni (capacitado en el tema) y empleados de las comisiones técnico - legislativas, como Jorge Elias y Silvio Manservigi. Como dice el refrán, “no hay mal que por bien no venga”. Y éste es el caso. Es necesario, imprescindible, ajustarnos a normas de administración y funcionamiento del Estado. Es inoportuno “aclarar, porque oscurece”. Conforme recuerdo, aquel proyecto fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados, cámara de origen, y por la Cámara de Senadores (Tucumán tenía el sistema bicameral). En su detallado texto se establecía, entre otras cosas, el lugar de estacionamiento de los vehículos, choferes responsables, prioridades de excepción: bomberos, policía, salud, emergencias. Así como la identificación del área a la que estaba afectado un vehículo, sin nombres particulares. Todo esto, con validez para todo el ámbito de Tucumán, incluidas las comunas rurales y las municipalidades, que debían adherirse a la ley. Pese a su aprobación sobre la etapa final de 1987 (hace casi 40 años), esta ley no fue aplicada. Algunos dicen que “fue cajoneada” irresponsablemente. Los argumentos sobran y están a la vista, para respetar las normas. No es mi intención “echar leña al fuego”, pero sí recuperar la verdad histórica y el sentimiento generalizado de la ciudadanía. Por ello sugiero, respetuosamente, que se reactive este proyecto y se aplique de inmediato. Así como entonces los medios de comunicación se hicieron eco de esta iniciativa, incluidos La Tarde y LA GACETA, expreso mi agradecimiento por esta publicación, que tiene el sano propósito de colaborar con nuestra democracia y el correcto funcionamiento de las instituciones.