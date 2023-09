Cartas de lectores: Colegio Nacional

Por gestión del ex presidente Bartolomé Mitre, entre 1864 y 1865, se dispuso la creación del Colegio Nacional en Tucumán, el que funcionó en la vieja Escuela Sarmiento (que antes había sido el Convento Mercedario). Años después, por deterioro del edificio, el Colegio Nacional se construyó en calle Muñecas al 800, cuyo edificio data de 1904, o sea que su actual edificio cumplirá el próximo año los 120 años de vida. Y los Colegios Nacionales, que formaron a tantos ciudadanos ilustres, también se construyeron en el resto de las provincias del país, donde son conservados con esmero, distinto a Tucumán. Me da pena pasar y ver un edificio tan histórico como este en el ruinoso estado en que se encuentra, al que, distinto a los otros del país, una alocada decisión le sacó su importante verja circundante, para que cualquier ignorante escriba lo que quiera en sus paredes de revoques ya cayéndose, en pleno estado de abandono. Y me pregunto: ¿no hay en Tucumán autoridades que vean lo que yo veo? Por favor, me gustaría verlo en sus 120 años totalmente remozado.