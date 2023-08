Buscan a un periodista acusado de corrupción de menores que lleva 17 días prófugo

El pedido de captura del periodista y ex candidato a diputado bonaerense se enmarca en el Artículo 145 del Código Penal (corrupción de menores) y fue solicitado por Santiago Bignone, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 54; pero no pudo efectivizarse porque Guazzora no fue a votar.