Cartas de lectores: capacitación

“No estamos preparados para estos delitos cibernéticos...” aseveró un funcionario en referencia a los episodios de amenaza de bomba en colegios. La pregunta que me surge es: ¿sólo para esto no está preparado el gobierno? Pues al ver hoy (30/08) en Monteros, que se avanzó en las obras de la plaza, con la destrucción de veredas y calles adyacentes, sin que hasta la fecha, en aproximadamente 10 meses desde que se iniciaron, se haya finalizado ninguna etapa del proyecto. Deducción lógica de una lega en la materia, pero ciudadana de a pie, de 63 años, que debe sortear diariamente fosas, pavimento destruido, veredas cuya transitabilidad sólo es de 80 cm, etc. Tengo oportunidad de circular semanalmente por Famaillá y cada ocasión se convierte en un descubrimiento de la localidad, pues cada semana hay una nueva calle cerrada, y tampoco se observa avances con tramos terminados. ¿Hasta dónde llegó la falta de educación/capacitación/ actualización... en las administraciones gubernamentales? Plazas cerradas en algunas localidades hace más de un año. Es evidente que el amiguismo político ha signado este gobierno, donde lugares claves jerárquicos son ocupados por personas que no tienen o tuvieron capacidad. Porque no se puede entender cómo realizan las obras sin planificación, sin control por parte del Estado de los dineros que envía Nación. Que empresas privadas contratadas no reciban en plazo los pagos, por lo que las obras terminan siendo realizadas por obra y gracia de obreros municipales sin que se los guíe, lo que en ocasiones trae aparejado romper lo ya realizado porque “ taparon los caños”. Se nos acusa a los argentinos de ser tibios, de no protestar como en otros países. Si no se entendió el grito de las PASO, también debemos agregar a esto que los políticos que nos representaron nunca entendieron su función.