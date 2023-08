Una joven encontró un alquiler a $108.000 y quedó sorprendida por las características del monoambiente: “Me agarra claustrofobia”

Por otro lado, notó que había un elemento particular en el living: “Saca el trapo de piso para la foto. Era correrlo y listo”. Por último, comentó: “Yo no vengo de una mansión, pero la cocina me deprime un poco. Debo admitir que la cocina me da malas vibes. No me termina de convencer. Del 1 al 10 le doy un 4″.