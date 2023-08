El editorial de Federico van Mameren: "El desinterés de quienes nos gobiernan"

"Luego pasó Manzur y ahora Jaldo -que a veces hace de gobernador- y cuando hablan y cuentan cómo les va en la gestión dicen concretamente 'tengo para pagar los sueldos'. Y esos sueldos, que están en caja para tres meses, son sinónimo de éxito", continuó. "Qué triste es pensar que aquellos que gobiernan presuman de tener para pagar el sueldo. Y encima eso no está ocurriendo ahora. El gobernador de la provincia lamentablemente entró en un impasse en su gestión y le cuesta sentirse gobernador, mientras que a su vez Jaldo padece esa confusión porque no terminan de definir quién está gobernando. Pero lo real es que ahora andamos pidiendo plata para poder pagar los sueldos y estar tranquilos. Ya no hay ningún éxito, ningún ejemplo de gestión, y cuando llega esta gran jugada que hizo esta especie de presidente virtual de los argentinos que es Massa, que dijo que hay que pagar un bono de $60.000, la Provincia no está en condiciones de hacerlo", agregó.