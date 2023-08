La obra de la autopista a Termas no estará finalizada antes de 2025

En el tercer piso de la Legislatura el vicegobernador y gobernador electo Osvaldo Jaldo encabezó una reunión con los miembros de la Cámara Tucumana de la Construcción, en la que se comprometió a apoyar su gestión en la obra pública. Al finalizar, aseguró que no hay obras paralizadas en la provincia y que están haciendo gestiones ante la Nación para agilizar las redeterminaciones de precios. “Las obras siguen llevando adelante, quizás muchas veces no al ritmo o los niveles de ejecución que tendrían que estar, pero se están ejecutando y no se paralizan”, expuso.