Cartas de lectores: incertidumbre y partidos familiares

A 55 días de elegir el nuevo huésped del sillón de Rivadavia, las presiones políticas y sociales dejaron a algunos candidatos al borde de una crisis nerviosa, y a la opinión pública sumida en una incertidumbre, que se percibe en todo el país. De los tres postulantes, el candidato de UxP está siendo sometido a una fuerte presión, por su doble condición de candidato y ministro de Economía. Las tensiones aumentaron por la inoportuna devaluación impuesta por el FMI, sin una red previa de contención social; por la posible incorporación de Argentina al grupo Brics, y por las imposiciones políticas y financieras del usurero internacional, generando un estado de incertidumbre electoral, inédita desde la recuperación de la democracia. En este complicado escenario, Tucumán no es una isla porque la derrota electoral del 13/08 tensó el ambiente político local, que se suponía superado con los 612.000 votos obtenidos el 11/06. El día de la debacle electoral un referente de la sección Este aseguraba que UxP ya tenía los candidatos a diputados nacionales para competir el 22/10. El mensaje no clarificó que el magro resultado electoral, apenas promocionaba a dos candidatos, cuando los votos del 11/06 garantizaban un piso de cuatro. En el mismo texto el autor exhorta al peronismo a militar con fuerza para llevar al Congreso a los promocionados, uno por cada sector de la interna local. Militar es apoyar a una causa, o a un proyecto político, no a los partidos familiares. Previo a un acto eleccionario de la envergadura del 22/10, la militancia peronista históricamente tuvo un lugar preponderante en el armado político, mediante congresos que reunían a militantes, dirigentes, unidades básicas etc., estructuras que los partidos familiares, usando los acoples y el dinero, se encargaron de eliminar. En un escenario con un alto grado de ausentismo e indecisos, la reiteración de la traición de los partidos familiares en Tucumán seria letal para las aspiraciones del candidato de UxP.